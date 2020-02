Krimiautorin Mary Higgins Clark ist tot

Ihre Bücher sorgten wohl bei so manchem für schlaflose Nächte. Mary Higgins Clark war die Königin der Spannung, die «Queen of Suspense», eine der beliebtesten Schriftstellerinnen der Welt. Am 31. Januar ist die Krimiautorin 92-jährig verstorben, wie ihr Verlagshaus via Twitter mitteilt.