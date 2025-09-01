Kristy Bertarelli trauert um ihren neuen Partner

Die 54-jährige Bertarelli, die durch die Scheidung zur reichsten geschiedenen Frau Grossbritanniens wurde, teilte die traurige Nachricht bereits vor einigen Wochen in einem emotionalen Beitrag auf Instagram mit. Sie schrieb: «Mein liebster Marc – ich liebe Dich mehr, als Worte ausdrücken können. [...] niemand wird jemals verstehen, was wir gemeinsam durchgemacht haben.»