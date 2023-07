Kultpuppe unerwünscht? Darum ist der «Barbie»-Film in Vietnam verboten

Der «Barbie»-Film von Regisseurin Greta Gerwig (39) ist in aller Munde. Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) befindet sich aktuell auf Pressetour und besucht viele Länder. Ein Land wird vermutlich nicht dabei sein: Vietnam. Wie unter anderem die vietnamesische Online-Zeitung «VNExpress» und das US-Branchenmagazin «Variety» am Montag melden, wird der mit Spannung erwartete Film nicht in dem südostasiatischen Land gezeigt.