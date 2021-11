Kylie Jenner setzt auf deutsche Weihnachtstradition

Offenbar ist die Weihnachtsdekoration nicht nur in Deutschland beliebt, sondern hat mittlerweile auch Fans in den USA. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, handelt es sich bei der Pyramide um ein handgefertigtes Stück eines deutschen Familienbetriebs. Für ein Exemplar werden laut Webseite schlappe 889,00 Euro fällig – der Versand noch nicht eingerechnet. Doch mit der Pyramide ist es natürlich noch nicht getan: In Jenners Story ist zudem ein beleuchteter Tannenbaum und eine Hirschfigur im Hintergrund zu sehen.