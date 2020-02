Lady Gaga zeigt ihre neue Liebe

Doch die Liaison zwischen der Sängerin und dem Schauspieler blieb ein Gerücht. Ob aus der Liebe nie etwas wurde, oder es sie nie gab, ist nicht bekannt. Doch es scheint, dass beide nun wieder zurück in ihr eigenes Liebesglück finden. Gaga mit ihrem Unternehmer Michael Polansky und Bradley Cooper wurde an den BAFTAS wieder mit seiner Ex gesehen.