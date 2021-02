Ob die Angreifer wussten, dass sie Lady Gagas Hunde stahlen, ist noch unklar. In den USA häuften sich zuletzt brutale Angriffe von Hundebesitzern. Französische Bulldoggen sind sehr beliebt, aber auch sehr schwer zu züchten. Das beinhaltet künstliche Befruchtung und normalerweise einen Kaiserschnitt wegen des Körperbaus der Rasse. So kann ein Welpe bis zu 10'000 Dollar kosten, was die Überfälle erklären könnte.