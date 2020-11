Lässt Teenie-Girl Claudia Conway Donald Trump zittern?

Claudia gibt sich als selbstbewusster Teenager. Sie hat einen Zwillingsbruder, George IV, 16, sowie zwei jüngere Schwestern, Charlotte, 12, und Vanessa, 11. Zur Familie gehören zudem die Corgi-Hunde Skipper und Bonnie. Vater George Conway, 57, ein Anwalt, ist Mitbegründer des Anti-Trump-Republikaner-Netzwerks The Lincoln Project. Er und seine Frau Kellyanne gelten in der Hauptstadt Washington als das «spannendste Ehepaar». Ihre Hochzeit 2001 blieb als dekadent in Erinnerung. Die Torte musste erst in Stücke geschnitten werden, damit sie durch die Tür passte. Geschätztes Vermögen des Conway-Clans: 39,9 Millionen Dollar.