Nur kurz darauf hielt die Moderatorin tatsächlich einen Döner der Poldi-Dönerkette in der Hand, wie sie in einem Post bewies: Der Fussballprofi hatte ihr eine Ladung Essen ins Büro des Start-ups Schüttflix geschickt, in dem sie zu dem Zeitpunkt zu Besuch war. Dazu schrieb sie: «Der Dönermann war da! Touché! 1:1 für @lukaspodolski. Das war n Elfer ohne Torwart», und legte nach: «Wart ab mein Freund, werd mich nachher gebührend revanchieren.»