Laura Maria Rypa findet zu Gott

«Ich bin nicht perfekt»

In ihrer Story schreibt Laura Maria Rypa weiter, dass sie «viel erlebt» und auch «Fehler gemacht» habe. «Ich bin nicht perfekt und werde es auch nie sein. Und ich arbeite jeden Tag daran, zu heilen.» Dann spricht sie etwas an, bei dem man sich fragt, von wem sie redet – konkret wird sie allerdings nicht. «Was mich am meisten getroffen hat, waren nicht die Fehler, die ich selbst gemacht habe. Es waren die Verletzungen von Menschen, die mir am nächsten standen. Dinge, die ich niemals erwartet hätte. Worte und Taten, die in Momenten passiert sind, in denen ich mich sicher und getragen fühlen sollte. Manche Wahrheiten habe ich erst erfahren, als es schon zu spät war. Und sie haben mich auf eine Weise getroffen, die schwer in Worte zu fassen ist.» Es seien Dinge, die man nicht «einfach verarbeitet. Dinge, die Zeit brauchen. Ehrlichkeit. Und viel innere Arbeit.»