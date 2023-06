Lewis Capaldi muss Konzerte in der Schweiz absagen

Es sind traurige Worte, die Lewis Capaldi (26) an seine Fans richten muss. Auf Instagram teilte er jetzt eine Nachricht, in der man aus jeder Zeile seinen Schmerz heraus liest. Lewis Capaldi wurde im vergangenen Jahr mit dem Tourette-Syndrom diagnostiziert, welches in den vergangenen Monaten immer grösseren Einfluss auf ihn hatte. Nun ist das eingetroffen, was er gehofft hatte, vermeiden zu können: Der Schotte muss seine Konzerte, die eigentlich bis Ende des Jahres angestanden hätten, absagen. Und davon betroffen sind auf seine Auftritte im Zürcher Hallenstadion am morgigen Mittwoch sowie am Openair St. Gallen am Freitag.