Liam Payne schenkte Kellner vor seinem Tod ein besonderes Andenken

Die Rolex abgelehnt, dafür etwas anderes mitgenommen

Wir erinnern uns: Braian Nahuel Paiz (24) sagte Mitte November aus, dass er Liam Payne zwei Nächte vor dessen Tod getroffen habe. Der Kellner, der wegen Verdachts auf Drogenhandels festgenommen wurde, erklärte, dass er mit dem Sänger Kokain und Whiskey konsumiert habe. «Wir verbrachten die Nacht zusammen und nahmen Drogen», so der Kellner in der argentinischen Nachrichtensendung «Telefe Noticias». Die Drogen an Payne verkauft zu haben, bestreitet der 24-Jährige jedoch vehement. «Sie sagen, ich sei ein Dealer. Die Wahrheit ist, dass ich sie (die Drogen, Anm. d. Red.) nicht verkauft habe.»