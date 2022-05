Vor 42 Jahren stand die legendäre Band Abba zum letzten Mal in Japan auf der Bühne, zwei Jahre darauf löste sich die schwedische Gruppe endgültig auf. Damals liessen sie verlauten, dass es kein Comeback geben werde. Die Gründe dafür waren Streitereien unter den Bandmitgliedern und die Tatsache, dass die Lust auf Bühnenauftritte ziemlich verflogen war. Letztes Jahr meldeten sich Abba dann plötzlich mit dem neuen Album «Voyage» zurück und am Donnerstag, 27. Mai 2022, feierten sie in London die Premiere ihrer Mega-Show mit dem gleichen Titel.