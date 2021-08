Luna Schweiger in Autounfall verwickelt

Luna Schweiger (24) wurde am Samstagmorgen in Berlin in einen Autounfall verwickelt. Ihr Vater, Schauspiel-Star Til Schweiger (57), habe der« Bild»-Zeitung bestätigt, dass seine Tochter mit im Auto sass: «Ja, Luna hatte einen Unfall. Sie liegt aber nicht im Krankenhaus.» Er habe mit seiner Tochter telefoniert und es gehe ihr «den Umständen entsprechend gut». Die junge Schauspielerin habe Schmerzen in ihrer Schulter und nehme an, dass sie sich womöglich das Schlüsselbein gebrochen habe, erklärt Schweiger weiter.