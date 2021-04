Macaulay Culkin ist erstmals Vater geworden

Schauspieler Macaulay Culkin, 40, geniesst das Elternglück. Der «Kevin - Allein zu Haus»-Star ist Vater eines Sohnes geworden. Wie das Männermagazin «Esquire» berichtet, habe Partnerin Brenda Song, 33, bereits am 5. April einen Jungen zur Welt gebracht. Der Name des Kleinen: Dakota Song Culkin, vermutlich in Anlehnung an Culkins jung verstorbene Schwester Dakota (1978-2008).