Meghan und Harry sitzen in der Klemme

Gefallenen Soldaten und Zivilisten aus dem Zweiten Weltkrieg zu gedenken, ist doch eigentlich eine gute Sache. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen dieses dunklen Kapitels der Weltgeschichte werden rarer und jeder Akt gegen das Vergessen ist doch im Wesentlichen ein guter Akt. Und deshalb findet sich die britische Königsfamilie alljährlich am ersten Sonntag im November zwecks Gedenkfeierlichkeiten am Familienhauptsitz in London ein, legt Kränze für die vielen verlorenen Leben ab und erinnert an die Schrecken des Krieges. 2020 haben sie sich erstmals seit die Corona-Pandemie übers Land fegt sogar alle zusammen präsentiert. So wichtig ist ihnen das Ereignis.