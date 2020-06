Es war ein Winterabend im März 1994, als an der Premiere vom Film «Four Weddings and A Funeral» plötzlich die Schauspieler des Streifens, darunter Hugh Grant, 59, zu Nebendarstellern wurden. Denn da war sie, die wunderschöne brünette Frau an Grants Seite, die alle Blicke auf sich zog. Was nicht nur an ihrer Grazie lag, sondern auch an der Art und Weise, wie sie diese verpackt hatte: in einen Sicherheitsnadel-Dress von Versace.