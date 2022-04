Michael Hartl ist nach Schlaganfall, OP und Koma wieder Daheim

«Keiner wusste, mit welchen Schäden er erwachen würde»

In der Klinik trainierte er unter anderem mit Nordic-Walking-Stöcken und Hanteln. «Keiner wusste, mit welchen Schäden er aus dem Koma erwachen würde», erinnert sich seine Frau. «Sein Sprachzentrum ist Gott sei Dank nicht gestört, aber auf der rechten Seite muss er an seiner Motorik arbeiten. Was nach einem so schweren Schlaganfall, den er hatte, das Geringste ist», so Marianne.