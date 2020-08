Wegen Rassismus und Trump

Michelle Obama leidet an «leichter Depression»

Amerika durchlebt gerade schwierige Zeiten. Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen steigt weiter und Rassismus ist noch immer omnipräsent. Dies belastet Michelle Obama stark. Die ehemalige First Lady offenbart, dass sie an einer leichten Form der Depression leidet. Schuld daran trage mitunter Donald Trump.