Mickie Krause erfährt zufällig seine Krebsdiagnose

«Das Schlimmste im Leben ist ja Hilflosigkeit und ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe», sagt Krause im Interview. Doch der Entertainer sei nach eigener Aussage ein Kämpfer und so ging er den Kampf gegen den Krebs an – bisher scheinbar mit Erfolg. Der Tumor wurde in der Zwischenzeit operativ entfernt und Mickie stand zwei Tage nach der OP auf der Bühne für die Veranstaltung Showtime of my life. Im Nachhinein sagt er, sei er unglaublich dankbar, dass er diese Vorsorgeuntersuchung machen liess, denn wenn er auch nur ein halbes Jahr später gegangen wäre, wäre es vielleicht schon zu spät gewesen.