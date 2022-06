Mila Kunis zählt zu den 100 erfolgreichsten Menschen der Welt

Kunis sei sich laut Saldaña stets dem Opfer bewusst gewesen, das ihre Eltern und Grosseltern erbrachten, indem sie Kunis und ihren Bruder in die USA brachten und damit alles in ihrer Heimat, der Ukraine, zurückzulassen. Damit habe sie bereits früh gemerkt, was es bedeute, Verantwortung zu tragen, aber auch für alles dankbar zu sein, was sie hat. Kein Wunder also, riefen Mila Kunis und Ashton Kutcher zum Spenden für die Opfer des Ukraine-Krieges auf und sammelten so einen zweistelligen Millionenbetrag. Dass Kunis nun also zu den 100 erfolgreichsten Menschen der Welt gehört, scheint für Zoe Saldaña und wohl viele weitere mehr als gerechtfertigt zu sein.