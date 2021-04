Marie Nasemann, 32, erwartet ihr zweites Kind. Wie das Model in seinem Podcast erzählt, ist es nicht mal ein Jahr nach der Geburt eines kleinen Jungen wieder schwanger. Nasemann und ihr Verlobter Sebastian Tigges sprechen in der neuesten Folge von «Drei ist 'ne Party» über das Thema Erziehung. «Was für Eltern wollen wir sein?» lautet das Oberthema. Darin plauderte ihr Verlobter aus: «Jetzt bist du schwanger im vierten Monat. Wohlgemerkt: Unser Sohn ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt. Der wird am 17. April ein Jahr alt.»