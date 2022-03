Seine Frau Natalie und die drei Kinder Max (16), Elizabeth-Victoria (19) und Yegor-Daniel (21) sind derweil in Deutschland – und natürlich in grosser Sorge um ihn. In der «NDR Talk Show» vom Freitagabend erzählte Natalia, wie dankbar sie jeden Tag ist, wenn Vitali auf ihre Nachrichten antwortet und sie wissen lässt: «Ich bin in Kiew, ich bin am Leben.»