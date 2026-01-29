Ne-Yo und Akon kommen nach Zürich

Die 57-Städte-Tour startet am 24. April in Dublin und endet am 21. August in Inglewood, Kalifornien. Neben Zürich sind weitere europäische Metropolen wie London, Wien, Berlin, Hamburg und Paris sowie Städte in den USA und Kanada – darunter Houston und Toronto – Teil der Tour. Mit unvergesslichen Hits wie Ne-Yos «So Sick», «Closer» und «Miss Independent» oder Akons «Smack That», «Lonely» und «Right Now (Na Na Na)» verspricht das Konzert ein musikalisches Highlight zu werden. Die Tour ist eine Hommage an ihre prägenden Songs, die Radio und Popkultur weltweit beeinflusst haben.