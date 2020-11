Erst jetzt wagte sie einen Schritt in die Öffentlichkeit und unterstützte ihren Vater Joe bei einigen wenigen Gelegenheiten im Wahlkampf. Nicht, weil sie selbst an die Macht will, sondern – wie sie an der virtuellen Zusammenkunft der Demokraten sagt: «Er wird jedem mit Respekt begegnen, egal, wen er vor sich hat. Er wird euch alle von Herzen Lieben. Seine ganze Familie ist davon überzeugt, denn genauso hat er uns Kinder und seine Enkelkinder immer behandelt.»