Neue Bilder von Thomas Gottschalk nach Krebs-OP

Thomas Gottschalk (75) meldet sich nach einer schweren Zeit zurück. Der legendäre Gastgeber von «Wetten, dass ..?» war Anfang des Jahres wegen eines epitheloiden Angiosarkoms (eines bösartigen Tumors in der Blase) operiert worden. Laut «Bild» wurden ihm dabei Teile der Blase und des Harnleiters entfernt, gefolgt von 33 Bestrahlungen. Doch der Entertainer lässt sich nicht unterkriegen. Über die Ostertage zeigte er sich erstmals seit seinem TV-Abschied im November wieder in der Öffentlichkeit.