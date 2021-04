Neue «Bridgerton»-Staffel ohne Schwarm Regé-Jean Page

Ausgeplaudert wurde diese traurige Info natürlich von der Klatschbeauftragten der Serie, Lady Whistledown. In ihrem «Twitter-Brief» an die Zuschauer heisst es: «Während sich alle Augen auf Lord Anthony Bridgertons Suche nach einer Viscountess richten, sagen wir auf Wiedersehen zu Regé-Jean Page, der triumphal den Duke of Hastings spielte. Wir werden Simons Präsenz auf dem Bildschirm vermissen, aber er wird immer ein Teil der Bridgerton-Familie sein.»