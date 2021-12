Nicht alle haben es so eilig, ihren Baby-Bauch zu zeigen

Lange gezögert hat beispielsweise Jennifer Lawrence, 31, bis sie sich mit rundem Babybauch ablichten liess. Diese Woche hatte das Versteckspiel ein Ende, die Schauspielerin zeigt sich dafür gleich umso glanzvoller an ihrem ersten Auftritt als Frau in Erwartung. Bei der Premiere des Netflix-Films «Don't Look Up» am Sonntagabend in New York hüllte die schwangere Schauspielerin ihren Babybauch in eine goldene, bodenlange Robe. Das funkelnde Dior-Kleid wurde mit halbtransparenten Cape-Ärmeln zum Hingucker. Lawrence kombinierte zu dem Kleid glitzernde Ohrstecker und trug ihre Haare locker zurückgesteckt.