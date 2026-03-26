Niemand will Pariser Wohnung von Brigitte Bardot (†91)

Dieses steht im 16. Arrondissement in Paris – beste Lage also – und bietet auf 409 Quadratmetern Wohnfläche genügend Platz zum Verweilen. Nebst Esszimmer, Gym, Kinosaal, Weinkeller und vier Schlafzimmern ist gar ein 52 Quadratmeter grosser Garten vorhanden. Ein echter Pluspunkt in der Grossstadt. Dennoch erweist sich die Art‑déco‑Residenz als Ladenhüter, ist mindestens seit vergangenem Sommer auf dem Markt. Sachs und Bardot bewohnten es ab 1966 bis zu ihrer Trennung 1969.