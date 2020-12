Nina Bott fühlt sich wie eine watschelnde Ente

Von ihrer vierten Schwangerschaft hat die Schauspielerin und Moderatorin nur per Zufall erfahren. Ihr Freund hat sich nämlich beim Test verlesen. Also gingen die beiden zu Bett in der Annahme, dass doch kein Baby unterwegs sei. Erst am nächsten Tag fiel Nina der Schwangerschafts-Test beim Aufräumen in die Hände und sie entdeckte das Versehen ihres Partners. Gegenüber «bild.de» sagte sie deshalb: «Es war auch für uns eine sehr schöne Überraschung.»