«No Time to Die» knackt ersten britischen Rekord

Der 25. James-Bond-Film hat nach seiner Weltpremiere am Dienstagabend (28. September) in der Londoner Royal Albert Hall überwiegend positive Kritiken erhalten und startete am Donnerstag auch in den Schweizer Kinos -– ebenso wie in Deutschland, Brasilien, Italien und den Niederlanden. Kommende Woche folgt der Start in weiteren Ländern, darunter Frankreich, Russland und die USA. Die chinesischen 007-Fans müssen sich noch bis zum 29. Oktober gedulden, in Australien startet «No Time to Die» sogar erst am 11. November.