Dauerhaft wäre nur «The Mastaba» gewesen, eine Pyramide aus 440 000 Ölfässern in der Wüste von Abu Dhabi. «Es handelt sich dabei um die älteste Form menschlicher Architektur», erklärt mir Christo bei seinem letzten Besuch vor zwei Jahren in der Galerie Gmurzynska in Zürich. Er ist kein bisschen müde. Sondern voller Tatendrang. Die Gross-Skulptur wäre so etwas wie ein Grabmal geworden. Doch dazu kommt es nicht. Der Workaholic, der 15 Stunden pro Tag in seinem Town-House in New York an Zeichnungen und Modellen werkelt, schläft am 31. Mai friedlich in seinem Bett ein. Wie ein Engel. Neffe Vladimir Yavachev, sein engster Vertrauter: «2021 werden wir nach Christos Vorgaben den Triumphbogen in Paris verhüllen.»