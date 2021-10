«Ob Höhen und Tiefen. Ich bleib bei dir»

Es sei Schicksal gewesen, Thomas Seitel getroffen zu haben, sagt sie: «Ich weiss, es gibt so was wie Bestimmung / Also nehm ich es dankbar an, dich nicht mehr zu vermissen.» Im Film ist sie immer wieder mit Thomas zu sehen. Hand in Hand, im Gegenlicht, geben sie sich einen innigen Kuss. Seitel hat 2018 in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk erzählt: «Ich bin ihr Halt und ihre Sicherheit.» Er bezieht das damals vor allem auf ihre luftige Turnerei an den Strapaten und ergänzt: «In dem Moment bin ich für zwei Menschenleben verantwortlich.» Künftig wird Seitel für eine dreiköpfige Familie die Verantwortung mittragen.