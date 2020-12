Auch Jazz-Sänger Michael Bublé begibt sich für seinen Nachwuchs in neue Gefilde – und zwar ins heimische Nagelstudio. Der 45-jährige lässt sich von seiner Tochter eine ausgefallene Maniküre verpassen. Die zweijährige Vida wählt als Farbe den Klassiker schlechthin: Knallrot! Dazu ein bisschen Stripes und fertig sind Daddy's Finger. «Tochter, Freundin und eine bezahlbare Maniküristin», so sein Fazit zum handlichen Look.