Dabei nahm er auch die politische Lage aufs Korn und verteilte Seitenhiebe in Richtung von Donald Trump (79). So sagte der Moderator: «Wir melden uns live aus dem Hat-einen-kleinen-Penis-Theater. Mal sehen, ob er da seinen Namen davor setzt.» Mit dem Spruch spielte er auf die umstrittene Umbenennung des John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C. an, das seit Dezember 2025 den Namen «Trump Kennedy Center» trägt. Die Oscar-Verleihung selbst fand im Dolby Theatre in Hollywood statt.