Was macht Sie aussergewöhnlich?

Meine Körpergrösse von heute 1,84 Metern machte mich schon als Kind unsicher, besonders in der fünften und sechsten Klasse. Die Jungs in meinem Alter waren damals noch kleiner als ich. Erst als ich die Musik für mich entdeckte und mit 14 Jahren meine ersten Auftritte hatte, begann ich, meine Grösse als etwas Positives wahrzunehmen. Da erkannte ich, dass sie etwas Besonderes ist und mir hilft herauszustechen. Oft höre ich, dass ich auch als Model arbeiten könnte, aber das wäre mir neben der Musik zu stressig (lacht).