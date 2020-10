Oh Johnny! Wenn auf Depp noch Schweiger folgt

Obwohl, den Glanz müssen wir korrigieren, denn Johnny Depp bringt eher Rock'n'Roll auf den Grünen Teppich – und das schon zum zweiten Mal nach 2018 am ZFF. Der «Jack Sparrow»- und «Edward mit den Scherenhänden»-Darsteller hat dieses Jahr vorbeigeschaut, um den Film «Crock of Gold - A Few Rounds with Shane MacGowan» zu präsentierten. Beim Werk über die irische Folk-Punk-Band The Pogues amtierte der 57-jährige Depp für einmal als Produzent.