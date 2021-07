Oprahs Interview mit Meghan und Harry für Emmy nominiert

Über 17 Millionen Menschen sahen das Interview bei der Erstausstrahlung im TV. Hierzulande übertrugen es RTL und VOX am 8. März in voller Länge. In dem Gespräch mit Winfrey machten die Sussexes den Royals schwere Vorwürfe, von Rassismus innerhalb der königlichen Familie war unter anderem die Rede. Harry und Meghan leben mit ihrem Sohn Archie, 2, und Tochter Lilibet, 1 Monat, in Kalifornien und sind nicht mehr für die britische Krone tätig. Das Ehepaar ist seit 2018 verheiratet.