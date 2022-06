Oscarpreisträger Paul Haggis wegen sexueller Nötigung verhaftet

Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Paul Haggis (69) sieht sich mit ernsten Vorwürfen konfrontiert. Der zweifache Oscarpreisträger wurde Medienberichten zufolge in Italien verhaftet, wo er sich wegen eines Filmfestivals befand. Ihm wird schwere sexuelle Nötigung vorgeworfen. Dabei sei das vermeintliche Opfer, eine «junge ausländische Frau», so verletzt worden, dass sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen musste.