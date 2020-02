Ottfried Fischer heiratet mit 66 Jahren noch einmal

Das Thema Hochzeit sei ein wenig «drohend» im Raum gestanden, so der Schauspieler, der bis 2014 als «Pfarrer Braun» in der gleichnamigen «ARD»-Serie zu sehen war. Er habe bei seiner Lebensgefährtin in letzter Zeit einen «starken Hang zu Tüll und Tränen» wahrgenommen.