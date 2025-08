Ozzy Osbourne hinterlässt musikalisches Vermächtnis

Bobby Leiser, damals als Tourmanager von Miles Davis im Rockgeschäft tätig, erinnert sich an eine andere Episode: «Ich traf Ozzy und seine Jungs, als sie gerade mit ihrem alten Bedford-Bus in Lausanne ankamen, um bei Peter Zumsteg im legendären Klub Electric Circle zu spielen. Über Freunde hatten sie erfahren, dass sie irgendwo in Skandinavien Nummer eins in den Charts waren – zum ersten Mal überhaupt. Also lief ich mit ihnen zum Bahnhofskiosk, kaufte die Musikzeitung ‹Melody Maker› – und da stand es schwarz auf weiss, dass sie in Norwegen mit dem Song ‹Paranoid› die Spitze der Charts erobert hatten.»