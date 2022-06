Am 4. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, feiert das Paar seinen 40. Hochzeitstag, 1982 gaben sich die beiden auf Maui das Jawort. Dementsprechend wolle der 73-Jährige auch an diesem Ort das Eheversprechen erneuern lassen, erklärt eine nicht näher benannte Quelle. «Sie haben ihr Gelübde in Vegas erneuert, aber er hofft jetzt, dass sie nach Maui fliegen können, um sich an ihren grossen Tag zu erinnern.» Dazu hoffe er auf seine schnelle Genesung. «Ozzy mag in den letzten Jahren durch harte Zeiten gegangen sein, aber sein Wunsch, Sharon zu zeigen, wie sehr ihre Liebe weiter brennt, ist immer noch da.»