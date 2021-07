Paris Hilton erwartet ihr erstes Kind

Im Juni erzählte die 40-Jährige dann im «Just for Variety»-Podcast, dass sie mittlerweile mehr an Nachwuchs interessiert sei als an Geld. Dieses habe sie immer mit Freiheit, Unabhängigkeit und Kontrolle verbunden und sich deshalb darauf fokussiert. Jetzt, wo sie in ihrem Privatleben «so unglaublich glücklich und verliebt» sei, «interessieren mich Milliarden nicht mehr wirklich. Mich interessieren eher Babys.»