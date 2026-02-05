Patrice Aminati gibt Update zu ihrer Krebserkrankung

«Muss morgens 20 Tabletten schlucken»

Trotz der schweren Erkrankung und der Trennung von Daniel Aminati (52) kurz vor Weihnachten 2025 verliert Patrice Aminati nicht den Mut. Doch die junge Mutter muss einiges durchstehen, nicht zuletzt körperlich. «Als Palliativpatientin ist es so: Man spricht nicht von Heilung, sondern von Lebensverlängerung», erzählt Aminati der Interviewerin Rebecca Mir (34) in einem offenen Gespräch. «Ich kann nicht ohne Medikamente leben, nicht ohne morgens 20 Tabletten zu schlucken – mit Neben- und Wechselwirkungen», betont sie.