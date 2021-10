Paul McCartney lästert über Rolling Stones

Paul McCartney (79) hat im Interview mit der US-Zeitschrift «The New Yorker» gegen die Rolling Stones rund um Mick Jagger (78) ausgeteilt: «Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sagen soll, aber sie sind eine Blues-Coverband, so etwas in der Art sind die Stones. Ich glaube, unsere Bandbreite war eine andere» stellt er darin klar. Das ehemalige The-Beatles-Mitglied deutet dabei auf die alte Rivalität hin, die die beiden britischen Bands seit den 1960er-Jahren und ihrem Bestehen begleitet.