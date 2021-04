Pharrell Williams fordert umfassende Untersuchungen

Der 25-jährige Lynch war am 27. März von einem Polizisten auf offener Strasse erschossen worden. In derselben Nacht gab es in Virgina Beach mehrere Schiessereien, die ein weiteres Todesopfer und acht Verletzte gefordert habe. Der Tathergang kann nicht umfassend geprüft werden, da die Körperkamera des Polizisten «aus unbekannten Gründen» nicht eingeschaltet war. Schon kurz nach der Tragödie twitterte Williams: «Es ist wichtig, dass meine Familie und die Familien der anderen Opfer die Transparenz, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit erhalten, die sie verdienen.»