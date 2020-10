Pietro Lombardi hat sich schon wieder getrennt

Bei Pietro hört sich das Ganze nicht ganz so endgültig an. Er schliesst bereits bei der Verkündung des Liebes-Aus ein Comeback nicht aus. «Wer weiss, was die Zeit bringt? Jetzt muss erst einmal Zeit vergehen.» Vielleicht, so Lombardi, brauche man einfach eine Trennung, dass die Wege wieder zusammenführen. Die Hoffnung gibt er entsprechend noch nicht auf. «Es kann alles passieren: Vielleicht liegen wir in sechs, sieben Monaten Arm in Arm und sagen: ‹Ey, das war genau das Richtige, um zu sehen, dass wir eigentlich zusammengehören.›»