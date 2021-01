Pietro Lombardis Ex liebt ihn noch immer

Das Glück war allerdings von kurzer Dauer: Nur fünf Wochen nach dem Liebes-Outing ging die Beziehung bereits wieder in die Brüche. Via Instagram berichtete der Sänger seinen Fans von der Trennung und sagte: «Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das zu beenden, weil es einfach nicht mehr so war, wie es sein sollte.» Laura Maria meinte damals: «Wir beide sind einfach zu verschieden.»