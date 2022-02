Priscilla Presleys Hochzeitsgesellschaft feierte wie ganz normale Gäste

Aber warum ausgerechnet am Tor zum Emmental? Der Grund ist die Braut: Elisa Achilli hat ihre Kindheitsjahre hier verbracht – ihre Mutter ist Schweizerin, ihr Vater Italiener. «Ich wollte unbedingt, dass meine Grosseltern an der Hochzeit teilnehmen können. Deshalb war für uns klar, dass wir in der Schweiz heiraten wollen», sagte die 22-Jährige so denn auch der «Berner Zeitung». Garibaldi und Achilli haben sich vor vier Jahren über Instagram kennengelernt. An Weihnachten 2020 hielt er um ihre Hand an. «Wir haben alle auf die Hochzeit gewartet», verriet Priscilla Presley dem «People Magazine».