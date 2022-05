Wer grosse Konzerte liebt, hat in diesem Jahr eine riesige Auswahl an Shows zahlreicher Weltstars. Nach der langen Corona-Pause finden 2022 endlich wieder Konzerte in Stadien und Arenen statt. Auf ihren grossen Touren machen viele Musiker auch Halt in Deutschland. Dazu zählen Rammstein, Die Ärzte, The Rolling Stones, Die Toten Hosen, Alicia Keys (41), Harry Styles (28), Coldplay, Ed Sheeran (31), Guns N' Roses, Lady Gaga (36), die Backstreet Boys und Bryan Adams (62).