Rapperin Nicki Minaj ist schwanger

Für die Musikerin ist es das erste Kind. Ihr Mann hat bereits fünf Kinder aus früheren Beziehungen. Um ihre Familie zu planen, zog sich Minaj Ende 2019 zurück, kündigte sogar an, ganz mit der Musik aufzuhören. Kurz darauf veröffentlichte sie aber dennoch wieder neue Songs. Bald wird sie wohl wirklich etwas kürzertreten müssen. Wann genau es so weit ist, verrät die in Trinidad geborene Amerikanerin nicht.